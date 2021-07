Scuola, Comitati no dad: “diffida a Emilia Romagna, discriminati studenti non vaccinati” (Di sabato 3 luglio 2021) diffida formale dei Comitati aderenti alla Rete Nazionale Scuola in Presenza alla Regione Emilia Romagna “nella persona del suo Presidente a disporre l’immediata pubblica ritrattazione di ogni dichiarazione allarmistica ed illegittima che discrimini gli studenti vaccinati da quelli non vaccinati, prevedendo solo per i primi didattica in presenza ed eliminazione della quarantena”. La rete contesta quanto dichiarato dall’assessore alla Sanità della Regione, Raffaele Donini che sul ricorso all’obbligo vaccinale “sembra aprire la strada a provvedimenti ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021)formale deiaderenti alla Rete Nazionalein Presenza alla Regione“nella persona del suo Presidente a disporre l’immediata pubblica ritrattazione di ogni dichiarazione allarmistica ed illegittima che discrimini glida quelli non, prevedendo solo per i primi didattica in presenza ed eliminazione della quarantena”. La rete contesta quanto dichiarato dall’assessore alla Sanità della Regione, Raffaele Donini che sul ricorso all’obbligo vaccinale “sembra aprire la strada a provvedimenti ...

