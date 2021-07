LIVE Repubblica Ceca-Danimarca 1-2 | Europei 2021 in DIRETTA | la riapre Schick a inizio ripresa

Leggi su oasport

(Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Continua a gestire il possesso la, mentre lasubito lo shock iniziale si è posizionata meglio in fase difensiva. 62? Fuori Celutska per l’aggravarsi di problemi fisici, al suo posto Brabec. 61? Grande azione personale di Poulsen, impreciso nell’ultimo passaggio. Sbilanciata la, tutta in avanti. 59? Doppio cambio per i ragazzi di Hjulmand: fuori Dolberg e Damsgaard, ambidue protagonisti nel primo tempo, dentro Norgaard e Poulsen. 58? Cross di Jankto, esce con i pugni Schmeichel. 57? Si ...