L'acqua di pozzo, la discarica e le brande in ferro inchiodate al pavimento: Santa Maria Capua Vetere, un carcere 'disumano' (Di sabato 3 luglio 2021) La magistratura sta indagando sulle violenze di alcuni agenti della polizia penitenziaria su persone che non avevano modo e possibilità di difendersi. Ma i problemi nell'istituto penitenziario in ... Leggi su today (Di sabato 3 luglio 2021) La magistratura sta indagando sulle violenze di alcuni agenti della polizia penitenziaria su persone che non avevano modo e possibilità di difendersi. Ma i problemi nell'istituto penitenziario in ...

Advertising

PalermoToday : L'acqua di pozzo, la discarica e le brande in ferro inchiodate al pavimento: Santa Maria Capua Vetere, un carcere '… - infoitinterno : L'acqua di pozzo, la discarica e le brande in ferro inchiodate al pavimento: Santa Maria Capua Vetere, un carcere '… - Today_it : L'acqua di pozzo, la discarica e le brande in ferro inchiodate al pavimento: Santa Maria Capua Vetere, un carcere '… - AndreaSALIERI6 : RT @salieri_andrea: Ti parlo e le parole cadono come gocce d'acqua in un pozzo profondo... - DemetanTed : Darling una doccia meravigliosa vicino al pozzo con mezza bacinella d’acqua scaldata al sole ed ora aperitivo???? -