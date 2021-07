Fnopi Prima assemblea presidenti Commissioni Albo Infermieri e Infermieri Pediatrici

Leggi su cityroma

(Di sabato 3 luglio 2021)deidelle(CAI) e delledidegli(CAIP) con un’ampia partecipazione (98 su 123). I componenti delledinazionali CAI e CAIP si sono riuniti in presenza nei locali della Federazione Nazionale e iprovinciali in modalità on line attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla stessa. La ...