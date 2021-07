Coronavirus, 932 nuovi casi e 22 vittime nelle ultime 24 ore. Positività stabile allo 0,4% (Di sabato 3 luglio 2021) Il bollettino del 3 luglio Sono 22 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 2 luglio, le morti registrate nel Paese sono state invece 28. Il totale delle vittime legate al virus è di 127.637 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 932 nuovi positivi: il dato rappresenta un aumento rispetto ai 794 rilevati ieri. La situazione negli ospedali Scendono le terapie intensive: 2 persone sono state ospedalizzate nei reparti Covid (ieri 3, il giorno prima 7). Calano anche ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Il bollettino del 3 luglio Sono 22 i decessi dasegnalati in Italia24 ore. Ieri, 2 luglio, le morti registrate nel Paese sono state invece 28. Il totale dellelegate al virus è di 127.637 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 932positivi: il dato rappresenta un aumento rispetto ai 794 rilevati ieri. La situazione negli ospedali Scendono le terapie intensive: 2 persone sono state ospedalizzate nei reparti Covid (ieri 3, il giorno prima 7). Calano anche ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 3 luglio 2021 • Attualmente positivi: 45.576 • Deceduti: 127.637 (+22) • Dimessi/Guariti: 4.089.29… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Corriere : In Italia 932 nuovi casi e 22 morti. Tasso stabile allo 0,4%: il bollettino - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 3 luglio 2021: 932 nuovi casi e 22 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Sono 932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aum… -