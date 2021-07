Victor Moses resta in Russia: allo Spartak a titolo definitivo (Di venerdì 2 luglio 2021) Victor Moses, ex di Inter e Chelsea, viene acquistato a titolo definitivo dallo Spartak Mosca: per lui un biennale Victor Moses, due anni fa giocatore dell’Inter, ha firmato un nuovo contratto con lo Spartak Mosca. Dopo l’anno trascorso in prestito nel club moscovita, il classe ’90 si è accasato in Russia a titolo definitivo firmando un contratto biennale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021), ex di Inter e Chelsea, viene acquistato aMosca: per lui un biennale, due anni fa giocatore dell’Inter, ha firmato un nuovo contratto con loMosca. Dopo l’anno trascorso in prestito nel club moscovita, il classe ’90 si è accasato infirmando un contratto biennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

STnews365 : Spartak Mosca, UFFICIALE: preso un ex Inter. Victor Moses, esterno visto in Italia con l'Inter, è un nuovo giocator… - AlbertoFarinone : Lo #Spartak ha riscattato Victor #Moses dal Chelsea. Il nigeriano ha firmato un biennale. Nella scorsa stagione l… - CalcioPillole : Lo #SpartakMosca ha esercitato il riscatto di Victor #Moses, il quale approda nel club in cui ha giocato in prestit… - tcm24com : Ufficiale: Victor Moses è stato riscattato dallo Spartak Mosca #Moses #SpartakMosca #Chelsea -