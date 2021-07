Traffico Roma del 02-07-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione aumenta illungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra laFiumicino e la Tuscolana mentre in interna gli spostamenti maggiori sono tra Cassia bis e Prenestina adesso non è disagio sulle tratto cittadino dellaTeramo ma aumentano gli spostamenti nel quest’ultima ora su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni stessa situazione sulla tangenziale est tra il bivio A24 e viale Castrense su entrambe le direzioni prudenza su via Cristoforo Colombo dove per un precedente incidente sono possibili ...