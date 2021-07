Tina Cipollari in ospedale: le è schizzato dell’olio bollente in un occhio (Di venerdì 2 luglio 2021) Una benda sull’occhio, il viso sofferente e il titolo: “Il dramma di Tina“. Così il magazine Nuovo ha dato notizia dell’incidente che ha coinvolto Tina Cipollari, volto noto di Canale 5. Fortunatamente, nulla di grave. Mentre l’opinionista di Uomini e Donne stava cucinando, dell’olio bollente le è schizzato nell’occhio, per questo è stata costretta ad andare in ospedale. Certo, non un ottimo inizio d’estate. Tuttavia sembra che il piccolo infortunio sia già passato e i fan, dapprima preoccupati, ora possono tranquillizzarsi. Come si evince ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Una benda sull’, il viso sofferente e il titolo: “Il dramma di“. Così il magazine Nuovo ha dato notizia dell’incidente che ha coinvolto, volto noto di Canale 5. Fortunatamente, nulla di grave. Mentre l’opinionista di Uomini e Donne stava cucinando,le ènell’, per questo è stata costretta ad andare in. Certo, non un ottimo inizio d’estate. Tuttavia sembra che il piccolo infortunio sia già passato e i fan, dapprima preoccupati, ora possono tranquillizzarsi. Come si evince ...

