Svizzera-Spagna, le formazioni ufficiali (Di venerdì 2 luglio 2021) E' ora dei quarti di finale. Tra un'ora a San Pietroburgo ci sarà il match fra Svizzera e Spagna. Ecco le formazioni ufficiali: Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Ct Petkovic. Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Koke; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct Luis Enrique. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

