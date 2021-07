Movimento 5 Stelle a un passo dalla scissione: 19 senatori scrivono a Grillo e Conte, Crimi si ribella (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è aria da resa di conti nel Movimento 5 Stelle, scosso dal terremoto politico della mancata successione di Giuseppe Conte che, ora, potrebbe avere come conseguenza una scissione che sembra sempre più vicina. I malumori si fanno sentire all’interno dei gruppi parlamentari, che non hanno ancora potuto visionare la proposta di Statuto cassata da Beppe Grillo, casus belli per il defenestramento dell’avvocato del popolo. Sono 19 i senatori che hanno scritto un appello per chiedere di ricucire la frattura, richiesta echeggiata anche da Virginia Raggi, che vede complicarsi la partita del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è aria da resa di conti nel, scosso dal terremoto politico della mancata successione di Giuseppeche, ora, potrebbe avere come conseguenza unache sembra sempre più vicina. I malumori si fanno sentire all’interno dei gruppi parlamentari, che non hanno ancora potuto visionare la proposta di Statuto cassata da Beppe, casus belli per il defenestramento dell’avvocato del popolo. Sono 19 iche hanno scritto un appello per chiedere di ricucire la frattura, richiesta echeggiata anche da Virginia Raggi, che vede complicarsi la partita del ...

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - Mov5Stelle : Come richiesto dal Garante, @beppe_grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del Movimento 5 Stelle… - Mov5Stelle : L’assegno unico e universale è un traguardo importante, tassello fondamentale del progetto di riforma del welfare f… - allegra134 : RT @jacopo_iacoboni: Movimento 5 stelle, il partito fondato da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo e affondato da Giuseppe Conte. - AndreaAsilo : RT @StaseraItalia: 'La scena del Movimento Cinque Stelle è imbarazzante' @Capezzone a #Staseraitalia -