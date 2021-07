Mourinho è atterrato a Roma Ad accoglierlo centinaia di tifosi giallorossi

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 luglio 2021) Joséè arrivato a. Il portoghese è giunto nella Capitale insieme al suo staff: João Sacramento (vice allenatore), Nuno Santos (preparatore dei portieri) e Carlos Lanin (preparatore atletico). Dopo le ore 14 l’aereo èa Ciampino con un volo privato, all’esternodiche si sono recati fuori all’aeroporto per accogliere lo Special One con cori, striscioni e bandiere. Grande entusiasmo in casa giallorossa. Adessosi recherà a Trigoria per visitare il centro sportivo del club. LIVE: Joséarrives in Rome! ...