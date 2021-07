Moto | Ancma | mercato stabile a giugno | +53 | 5% I semestre 2

Advertising

E' quanto comunica Confindustria. Nei primi sei mesi dell'anno ciclomotori, scooter esegnano un aumento complessivo del 53,5% pari a 176.360 mezzi targati. In particolare i ciclomotori ...... ed e' quindi necessario che le nostre istanze salgano con maggiore attenzione nell'agenda politica delle istituzioni e del legislatore', ha concluso il presidente di Confindustria. Per quanto ...Il mercato dei ciclomotori totalizza 2.355 veicoli venduti, pari a un calo del 7,39% sullo stesso mese del 2020, mentre scooter e moto registrano rispettivamente 22.599 (+1,56%) e 16.591 (-1,75%) ...Le vendite delle due ruote si confermano in aumento anche nel mese appena trascorso, con una crescita costante per scooter e moto ...