Milano, Sala in visita al Mercato coperto Morsenchio di viale Ungheria, completamente rinnovato grazie al Consorzio degli esercenti (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Consorzio Morsenchio che ha in gestione al struttura fino al 2040 ha investito oltre 1 milione di euro occupandosi della messa a norma di tutti gli impianti compreso il nuovo impianto di climatizzazione oltre al rifacimento del tetto, delle parti comuni, dell'area esterna, di dei serramenti, delle facciate e della nuova insegna

