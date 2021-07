Mario Balotelli disoccupato a 30 anni | la sua stories su Instagram | Mi fa sentire diverso in un mondo in cui…’

Leggi su funweek

(Di venerdì 2 luglio 2021) Da grande campione di calcio aa oggi non ha un contratto che lo lega a un club sportivo. LEGGI ANCHE: — Che fine ha fatto Raffaella Fico? Ecco cosa fa oggi l’ex compagna di. Il suo nuovo lavoro inaspettato Foto: https://www..com//mb459/2608402592306228619/?hl=itIl Monza infatti non ha rinnovato il suo ingaggio, scaduto il 30 giugno 2021. Per il momento sembrano non esserci offerte contrattuali per lui. Susi è comunque mostrato impegnato in un ...