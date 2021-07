LIVE Tour de France 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | in fuga van der Poel e Vincenzo Nibali! Tira la squadra di Pogacar

Advertising

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - tuttobiciweb_it : Fuga di 29 corridori inclusi van der Poel, van Aert e Nibali con 1 minuto di vantaggio sul gruppo dopo 50 km, segui… - onmytightrope : ho tentato invano di essere come harry durante il live on tour?? - Eurosport_IT : 28 corridori davanti con circa 30'' di vantaggio sul gruppo. C'è van der Poel, c'è van Aert e c'è anche Vincenzo… - Laprimaneve : RT @AnnalisaDPietro: RADIODERVISH TOUR IN PRIMA LUCE Prime date: 3 luglio Trezzano sul Naviglio (MI) 8 luglio Roma, Villa Ada https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour

OA Sport

Prenderà ufficialmente vita questa sera " Max90", ildi Max Pezzali prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con più di 30 date in giro per tutta Italia. Scelta come data zero, dall'ex leader degli 883, la performance di venerdì 2 luglio ...ASCOLTA IL BRANO INQuest'estate i due cantautori sarannonei principali festival e arene estive italiane. Ilestivo, organizzato e prodotto da OTR, li vedrà protagonisti il ...Data zero per Max Pezzali che questa sera, venerdì 2 luglio, inaugurerà all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il suo tour “Max90 Live”, il “viaggio musicale che vuole far rivivere il decennio che ...Il "Padrino del Blues inglese", John Mayall, alla soglia degli 88 anni annuncia un ultimo tour di addio alle scene nel 2022 per incontrare ancora una volta i fan prima della meritata pensione. Il suo ...