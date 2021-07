La nave che vuole soccorrere gli eritrei non piace alla loro comunità (Di venerdì 2 luglio 2021) Organizzata dall'ex magistrato Gherardo Colombo, l'iniziativa per il salvataggio di migranti in arrivo dal Paese è al centro delle polemiche. L'accusa degli stessi membri della diaspora dal Corno d'Africa è che possa aiutare i trafficanti di uomini. «Non cadete nella trappola», «non fate il gioco dei trafficanti». Gli eritrei sono in subbuglio da quando si è diffusa la notizia che la Ong ResQ dell'ex magistrato Gherardo Colombo sta portando avanti una campagna per raccogliere 250 mila dollari a favore di una nave da soccorso. L'imbarcazione di fatto è ormai pronta ma da circa un mese, la ResQ si è trasformata in Eritrean ResQ Boat una sorta di strumento ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 luglio 2021) Organizzata dall'ex magistrato Gherardo Colombo, l'iniziativa per il salvataggio di migranti in arrivo dal Paese è al centro delle polemiche. L'accusa degli stessi membri della diaspora dal Corno d'Africa è che possa aiutare i trafficanti di uomini. «Non cadete nella trappola», «non fate il gioco dei trafficanti». Glisono in subbuglio da quando si è diffusa la notizia che la Ong ResQ dell'ex magistrato Gherardo Colombo sta portando avanti una campagna per raccogliere 250 mila dollari a favore di unada soccorso. L'imbarcazione di fatto è ormai pronta ma da circa un mese, la ResQ si è trasformata in Eritrean ResQ Boat una sorta di strumento ...

