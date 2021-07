Instagram "non è più l'app delle foto quadrate": il futuro è fatto di video inseguendo TikTok (Di venerdì 2 luglio 2021) La forte influenza di TikTok ha cambiato Instagram: più spazio ai video, anche dagli account che non vengono seguiti.... Leggi su dday (Di venerdì 2 luglio 2021) La forte influenza diha cambiato: più spazio ai, anche dagli account che non vengono seguiti....

Advertising

borjavalero20 : È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto fa… - StefanoFeltri : Oggi alle 19.30 sul canale instagram di @DomaniGiornale , @cucchi_ilaria e @nellotro parleranno di Santa Maria Capu… - team_world : Un trucco banale, ma che magari non tutti conoscono: come salvare sul telefono le storie #Instagram con la Musica a… - MariaAndreotti3 : RT @teampretelli: Ciao a tutti! Siamo ragazze che non hanno fatto altro che sostenere Pier in tutti questi mesi e che vorrebbero continuare… - Barbara_rm_ab : Scusate ma perché ancora non c'è la canzone per metterla nelle stories di instagram??? #NonEMaiTroppoTardi @fedefederossi -