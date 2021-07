Il duro sfogo di Dayane Mello,” Piacciono solo le gatte morte” (Di venerdì 2 luglio 2021) Dayane Mello decide di parlare contro chi la critica e gli attribuisce flirt attraverso una diretta sul suo profilo: ” Non sono fidanzata, la dovete smettere” così inizia per poi proseguire dicendo:” Sono sola, libera. Gli uomini non vogliono una donna con personalità. Gli uomini vogliono le gatte morte, perché permettono loro di fare quello che vogliono“. Filippo Bisciglia, divento papà Il conduttore del reality dei sentimenti parla di quello che desidera costruire con la compagna Pamela Camassa ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 luglio 2021)decide di parlare contro chi la critica e gli attribuisce flirt attraverso una diretta sul suo profilo: ” Non sono fidanzata, la dovete smettere” così inizia per poi proseguire dicendo:” Sono sola, libera. Gli uomini non vogliono una donna con personalità. Gli uomini vogliono le, perché permettono loro di fare quello che vogliono“. Filippo Bisciglia, divento papà Il conduttore del reality dei sentimenti parla di quello che desidera costruire con la compagna Pamela Camassa ...

