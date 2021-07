«Gossip Girl»: la première dell’attesissimo reboot di HBO Max (Di venerdì 2 luglio 2021) Sorridenti, felici e griffati. Si sono presentati così i protagonisti del reboot di Gossip Girl, che debutterà in America sulla piattaforma HBO Max l’8 luglio, alla première organizzata mercoledì 30 giugno in quel di Manhattan. A prendervi parte sono stati, tra gli altri, Jordan Alexander, 27 anni, che ha catalizzato l’attenzione dei fotografi grazie a una maschera per il viso con dei fiocchi di seta e un corsetto vintage bianco; Tavi Gevinson, 25 anni, che ha messo in mostra le sue lunghe gambe grazie a un vestito floreale molto attillato, ed Emily Alyn Lind, 19 anni appena, che ha incantato il red carpet grazie a uno smoking nero e una camicia bianca. https://www.youtube.com/watch?v=jsah5yCzh-U&t=2s Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 luglio 2021) Sorridenti, felici e griffati. Si sono presentati così i protagonisti del reboot di Gossip Girl, che debutterà in America sulla piattaforma HBO Max l’8 luglio, alla première organizzata mercoledì 30 giugno in quel di Manhattan. A prendervi parte sono stati, tra gli altri, Jordan Alexander, 27 anni, che ha catalizzato l’attenzione dei fotografi grazie a una maschera per il viso con dei fiocchi di seta e un corsetto vintage bianco; Tavi Gevinson, 25 anni, che ha messo in mostra le sue lunghe gambe grazie a un vestito floreale molto attillato, ed Emily Alyn Lind, 19 anni appena, che ha incantato il red carpet grazie a uno smoking nero e una camicia bianca. https://www.youtube.com/watch?v=jsah5yCzh-U&t=2s

