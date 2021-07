F1 GP Austria 2021 | prove libere 1 | risultati e classifica | Verstappen miglior tempo | vola la Ferrari

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 luglio 2021) Maxsu Red Bull è stato il più veloce nella prima sessione didel Gran Premio deldi Formula 1 sul circuito di Spielberg. Il leader del Mondiale fa subito capire di essere in palla anche in questo secondo appuntamentoco, rifilando poco meno di tre decimi di distacco alle duedi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ottimo passo per entrambe le Rosse, le quali si confermano in difficoltà nel T1 ma nel T2 e T3 sanno davvero far filare bene le SF21. Segue Valtteri Bottas in quarta posizione, spingono forte Yuki Tsunoda e Kimi Raikkonen in quinta e in ...