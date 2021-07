Elisa Isoardi sparita da Mediaset, Berlusconi: “Abbiamo già tanti professionisti, non c’è volontà di utilizzarla” (Di venerdì 2 luglio 2021) Elisa Isoardi cornuta e mazziata? “Cornuta” perché da conduttrice navigata di programmi di punta della prima rete Rai si è dovuta abbassare, passatemi il termine, a patire la fame in un reality duro e difficile come L’Isola dei Famosi, “mazziata” perché al di là del cachet (sicuramente generoso) per la sua partecipazione, non ha ottenuto nient’altro. La conduttrice in Honduras è rimasta un mese preciso, poi è stata costretta a ritirarsi in seguito ad un infortunio ad un occhio. Un mese in cui la Isoardi non ha sbagliato mezza virgola, uscendo dal reality a testa alta e senza nessuna macchia. Anzi. Da L’Isola dei Famosi ne è uscita con ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 luglio 2021)cornuta e mazziata? “Cornuta” perché da conduttrice navigata di programmi di punta della prima rete Rai si è dovuta abbassare, passatemi il termine, a patire la fame in un reality duro e difficile come L’Isola dei Famosi, “mazziata” perché al di là del cachet (sicuramente generoso) per la sua partecipazione, non ha ottenuto nient’altro. La conduttrice in Honduras è rimasta un mese preciso, poi è stata costretta a ritirarsi in seguito ad un infortunio ad un occhio. Un mese in cui lanon ha sbagliato mezza virgola, uscendo dal reality a testa alta e senza nessuna macchia. Anzi. Da L’Isola dei Famosi ne è uscita con ...

