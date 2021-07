Difende un amico chiamato 'grasso e gay': ragazzina di 14 anni aggredita dal branco (Di venerdì 2 luglio 2021) Una ragazza di 14 anni ha subìto dopo aver difeso un coetaneo insultato da altri ragazzini che lo chiamavano 'grasso e ' . A raccontare l'episodio è la mamma della ragazzina, in un post su Facebook: è ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) Una ragazza di 14ha subìto dopo aver difeso un coetaneo insultato da altri ragazzini che lo chiamavano 'e ' . A raccontare l'episodio è la mamma della, in un post su Facebook: è ...

Advertising

vladiluxuria : Una ragazza di soli 14 anni picchiata per aver difeso l’amico insultato poiché gay e sovrappeso. Lei sola contro il… - rouges56 : RT @vladiluxuria: Una ragazza di soli 14 anni picchiata per aver difeso l’amico insultato poiché gay e sovrappeso. Lei sola contro il branc… - Nena_Nina_Schi : RT @vladiluxuria: Una ragazza di soli 14 anni picchiata per aver difeso l’amico insultato poiché gay e sovrappeso. Lei sola contro il branc… - AngelEpic_ : RT @vladiluxuria: Una ragazza di soli 14 anni picchiata per aver difeso l’amico insultato poiché gay e sovrappeso. Lei sola contro il branc… -