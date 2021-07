De laurentiis | “Cominciare la serie A con i limiti del COVID è da stupidi UEFA antica Superlega? Perez non è un re | serve democrazia”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 luglio 2021) Aurelio Dedurante l’assemblea di lega ha minacciato di bloccare laA. Deai microfoni dell’agenzia Reuters ha spiegato le proprie posizioni sui alcuni temi, come laA in epoca, lae la. “Iniziare un nuovo anno con idelè realmente stupido, i politici non capiscono quanto sianoa non considerarlo. Devono dire che tutti possono andare allo stadio se sono vaccinati. Chi ha il passaporto vaccinale può recarsi allo stadio. La seconda possibilità è ...