Can e Diletta prontissimi alle nozze: spunta la data (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo l’incontro con la suocera, Diletta Leotta pare sia pronta a dire Si al suo amatissimo Can: la coppia è vicina alle nozze Can e Diletta continuano ad essere la coppia più chiacchierata del momento e a quanto pare i pettegolezzi non terminano mai. negli ultimi giorni, i due fidanzatini hanno deciso di trascorrere qualche giorno in Turchia, passando anche alle presentazioni ufficiali. La Leotta, infatti, ha conosciuto la suocera e per ora si sta godendo l’affetto degli Yaman. La signora Gulden, però, pare che inizialmente non fosse d’accordo con questa storia ma a smentire ogni voce ... Leggi su formatonews (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo l’incontro con la suocera,Leotta pare sia pronta a dire Si al suo amatissimo Can: la coppia è vicinaCan econtinuano ad essere la coppia più chiacchierata del momento e a quanto pare i pettegolezzi non terminano mai. negli ultimi giorni, i due fidanzatini hanno deciso di trascorrere qualche giorno in Turchia, passando anchepresentazioni ufficiali. La Leotta, infatti, ha conosciuto la suocera e per ora si sta godendo l’affetto degli Yaman. La signora Gulden, però, pare che inizialmente non fosse d’accordo con questa storia ma a smentire ogni voce ...

