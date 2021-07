Calcio | Roberto Mancini | “Abbiamo meritato di vincere | la sofferenza alla fine ci stava”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Un’Italia semplicemente straordinaria. La Nazionale didi squadra batte 2-1 il Belgio, n.1 del ranking FIFA, con la forza della tecnica e della mente e conquista la semifinale degli Europei 2021 didove affronterà la Spagna. A Monaco di Baviera il cielo è diventato ancora una volta azzurro, mettendo in mostra identità e voglia di. Non ci può che essere soddisfazione nelle parole del CT: “di, sono stati straordinari nel gioco.sofferto negli ...

il Resto del Carlino

L'Italia non si ferma più: supera il Belgio 2 - 1 e si qualifica per le semifinali degli Europei dove troverà la Spagna. Roberto Mancini, al termine di una partita soffertissima, è raggiante: "Abbiamo meritato di vincere. I ragazzi sono stati straordinari nel gioco. Abbiamo sofferto solo negli ultimi 10 minuti perché ..." Così Roberto Mancini, intervistato 'a caldo' da RaiSport subito dopo la fine di Italia - Belgio. "Sofferenza ce n'è stata un po' alla fine - dice ancora il ct - , ma ci stava perché avevamo speso ..." Il commissario tecnico azzurro ha parlato a margine della sfida con il Belgio vinta dai suoi ragazzi per 2-1 "Abbiamo meritato di vincere. Siamo stati straordinari nel gioco, è chiaro che abbiamo sofferto ..." L'Italia ha battuto il Belgio 2-1 conquistando così la semifinale degli Europei contro la Spagna, in programma martedì 6 luglio ...