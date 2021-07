Basket: Davide Casarin in prestito a Treviso, Pecchia va a Cremona (Di venerdì 2 luglio 2021) Si muove il mercato della Serie A, già entrato particolarmente nel vivo nei giorni scorsi con diverse vicende da Nord a Sud. Nei giorni scorsi si sono visti i movimenti delle big, con l’arrivo di Jerian Grant a Milano, quello ormai certo di Giampaolo Ricci sempre all’Olimpia, ma anche l’approdo a Venezia di Jeff Brooks. E si sono anche notate le trame delle altre, con l’approdo di Alessandro Lever a Trieste, l’uscita di Michele Ruzzier dall’accordo con Varese e soprattutto la spinosa questione Gabriele Procida-Fortitudo Bologna (per il giocatore ci sarebbe un triennale con NBA escape). La giornata di oggi vive sostanzialmente su due grandi novità. La prima è quella del passaggio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Si muove il mercato della Serie A, già entrato particolarmente nel vivo nei giorni scorsi con diverse vicende da Nord a Sud. Nei giorni scorsi si sono visti i movimenti delle big, con l’arrivo di Jerian Grant a Milano, quello ormai certo di Giampaolo Ricci sempre all’Olimpia, ma anche l’approdo a Venezia di Jeff Brooks. E si sono anche notate le trame delle altre, con l’approdo di Alessandro Lever a Trieste, l’uscita di Michele Ruzzier dall’accordo con Varese e soprattutto la spinosa questione Gabriele Procida-Fortitudo Bologna (per il giocatore ci sarebbe un triennale con NBA escape). La giornata di oggi vive sostanzialmente su due grandi novità. La prima è quella del passaggio di ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : ?? Davide Alviti: 'Io, ex pendolare del basket, vivrò Milano con dedizione e serenità' ? - REYER1872 : ?? @DavideCasarin2 giocherà con la formula del prestito biennale a @treviso_basket dalla stagione 2021/2022. ?? Leggi… - OA_Sport : Basket: movimenti a Nord con Casarin da Venezia a Treviso e Pecchia che si trasferisce a Cremona - DaRonz82 : Due anni in prestito a Treviso per il reyerino Davide Casarin #basket - megabasket : Davide Casarin in prestito a Treviso Basket -