Avellino | niente Rivisondoli | cambia la meta del ritiro

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non saràlaper ilestivo dell’di Piero Braglia. Il cambio di location è arrivato dopo che le strutture sono occupate dalla formazione Napoli femminile. La nuova base della truppa irpina sarà Roccaraso.inizialmente scelta dalla Casertana che, purtroppo, nei giorni scorsi ha dovuto far i conti con la mancanza della fideiussione per l’iscrizione al prossimo torneo di LegaPro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

