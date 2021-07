Alba Parietti festeggia il compleanno con un grande evento, ma commenta: “Cruda realtà del 60esimo anno” (Di venerdì 2 luglio 2021) Oggi Alba Parietti compie 60 anni. Classe 1961, la showgirl di origini torinesi ha voluto festeggiare l’importate traguardo in compagnia degli amici, per arrivare con loro alla mezzanotte del “suo giorno”. Per l’occasione è stata organizzata una festa in giardino, con tanto di band e karaoke. Alba ha documentato l’intera giornata di ieri sul suo profilo Instagram, mostrando ai suoi follower i preparativi per il grande evento, organizzato con l’aiuto del figlio Francesco Oppini. Alba Parietti compie 60 anni: i preparativi per la grande ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Oggicompie 60 anni. Classe 1961, la showgirl di origini torinesi ha volutore l’importate traguardo in compagnia degli amici, per arrivare con loro alla mezzanotte del “suo giorno”. Per l’occasione è stata organizzata una festa in giardino, con tanto di band e karaoke.ha documentato l’intera giornata di ieri sul suo profilo Instagram, mostrando ai suoi follower i preparativi per il, organizzato con l’aiuto del figlio Francesco Oppini.compie 60 anni: i preparativi per la...

Advertising

Luca190499 : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? - mat_ild3_ : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? - ombrello_giallo : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? - StreetNews24 : ??? #BUONCOMPLEANNO ?? Tanti Auguri?? ad ALBA PARIETTI da tutti i lettori e staff di - lorenzo60833262 : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti, i 60 anni di una diva Sono sempre la stessa, piena di energia e voglia di vivere. Mancano pochissimi giorni: il 2 luglio compirò 60 anni. Queste le parole di Alba Parietti per il compleanno a cifra tonda, che ha festeggiato in compagnia di amici e parenti con una festa grandiosa che ha trovato spazio anche nei servizi dei telegiornali. Immancabile la ...

Alba Parietti, grande festa per i suoi 60 anni/ Il web attacca: 'E i distanziamenti?' Alba Parietti ha compiuto 60 anni . Un traguardo importante che la celebre opinionista ha voluto festeggiare con una grande festa con amici e persone care. Ha poi condiviso immagini e video della ...

Alba Parietti, 60 anni di bellezza radiosa e sex appeal da vendere Vanity Fair Italia Alba Parietti festeggia il compleanno con un grande evento, ma commenta: “Cruda realtà del 60esimo anno” Oggi Alba Parietti compie 60 anni. Classe 1961, la showgirl di origini torinesi ha voluto festeggiare l’importate traguardo in compagnia degli amici, per arrivare con loro alla mezzanotte del “suo gio ...

Mega festa per Alba Parietti che ha compiuto 60 anni Una festa di compleanno più che riuscita per Alba Parietti che ha compiuto 60 anni. Non ha voluto perdere l’occasione di cantare, ballare e brindare per poi raccontare tutto sui social. Oggi Alba Pari ...

Sono sempre la stessa, piena di energia e voglia di vivere. Mancano pochissimi giorni: il 2 luglio compirò 60 anni. Queste le parole diper il compleanno a cifra tonda, che ha festeggiato in compagnia di amici e parenti con una festa grandiosa che ha trovato spazio anche nei servizi dei telegiornali. Immancabile la ...ha compiuto 60 anni . Un traguardo importante che la celebre opinionista ha voluto festeggiare con una grande festa con amici e persone care. Ha poi condiviso immagini e video della ...Oggi Alba Parietti compie 60 anni. Classe 1961, la showgirl di origini torinesi ha voluto festeggiare l’importate traguardo in compagnia degli amici, per arrivare con loro alla mezzanotte del “suo gio ...Una festa di compleanno più che riuscita per Alba Parietti che ha compiuto 60 anni. Non ha voluto perdere l’occasione di cantare, ballare e brindare per poi raccontare tutto sui social. Oggi Alba Pari ...