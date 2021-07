Reunion sul set del film di Ray Donovan, in arrivo nel 2022. Liev Schreiber: “Mi mancherà questo cast” (Di giovedì 1 luglio 2021) Le riprese del film di Ray Donovan sono ufficialmente in corso a New York: il progetto è entrato in produzione dopo che la serie è stata improvvisamente cancellata nel febbraio 2020, lasciando di sasso tanto il pubblico quanto lo showrunner David Hollander, che aveva già scritto la stagione 8 come gran finale della saga. In seguito alle proteste dei fan, Showtime ha annunciato l’intenzione di produrre un film di Ray Donovan che, a partire dal finale della stagione 7, concludesse la storia così come immaginata dal suo creatore. Lo stesso Hollander sta dirigendo il film di Ray Donovan, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Le riprese deldi Raysono ufficialmente in corso a New York: il progetto è entrato in produzione dopo che la serie è stata improvvisamente cancellata nel febbraio 2020, lasciando di sasso tanto il pubblico quanto lo showrunner David Hollander, che aveva già scritto la stagione 8 come gran finale della saga. In seguito alle proteste dei fan, Showtime ha annunciato l’intenzione di produrre undi Rayche, a partire dal finale della stagione 7, concludesse la storia così come immaginata dal suo creatore. Lo stesso Hollander sta dirigendo ildi Ray, ...

