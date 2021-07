PS5, Xbox Series X/S, PC e Switch: il numero totale di giocatori quest'anno raggiunge i 3 miliardi (Di giovedì 1 luglio 2021) Ad inizio pandemia lo scorso anno, diverse industrie hanno subito un contraccolpo tragico in termini di produzione. Non il mercato del gaming che ha registrato un anno eccezionale e continua a farlo. Secondo un nuovo report sul mercato globale dei giochi nel 2021 di Newzoo, si evidenzia come l'industria del gaming sia più sana che mai, con un numero totale di giocatori che ha raggiunto i 3 miliardi nel 2021. Di questi, 2,8 miliardi giocano su dispositivi mobile, 1,4 miliardi su PC e 0,9 miliardi su ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Ad inizio pandemia lo scorso, diverse industrie hsubito un contraccolpo tragico in termini di produzione. Non il mercato del gaming che ha registrato uneccezionale e continua a farlo. Secondo un nuovo report sul mercato globale dei giochi nel 2021 di Newzoo, si evidenzia come l'industria del gaming sia più sana che mai, con undiche ha raggiunto i 3nel 2021. Dii, 2,8giocano su dispositivi mobile, 1,4su PC e 0,9su ...

