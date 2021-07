Milan, Pellegatti: “Chiudere per Brahim e Tonali e virare su altri obiettivi” (Di giovedì 1 luglio 2021) Carlo Pellegatti ha detto la sua sul calciomercato del Milan sul proprio canale YouTube: "Pensiamo a Brahim e Tonali, poi al resto" Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021) Carloha detto la sua sul calciomercato delsul proprio canale YouTube: "Pensiamo a, poi al resto"

Advertising

ninoBertolino : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Pellegatti: 'Chiudere per @Brahim e #Tonali e virare su altri obiettivi' - #Calciomercato #ACMilan #Milan #Se… - PianetaMilan : .@acmilan, #Pellegatti: 'Chiudere per @Brahim e #Tonali e virare su altri obiettivi' - #Calciomercato #ACMilan… - Milannews24_com : Pellegatti: «Confermare Brahim e Tonali aiuterebbe il Milan in un aspetto» - gilnar76 : Pellegatti: «Confermare Brahim e Tonali aiuterebbe il #Milan in un aspetto» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - milansette : Pellegatti sul mercato del Milan: 'Chiudere Brahim e Tonali permetterebbe di virare sugli altri obbiettivi'… -