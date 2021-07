Inizia l’avventura di Strootman a Cagliari. Il giocatore atterrato in Sardegna (Di giovedì 1 luglio 2021) Inizia l’avventura in Sardegna di Kevin Strootman. L’olandese ha svolto le visite mediche a Roma questa mattina, poi in serata è volato a Cagliari per firmare il contratto che è stato definito in tutti i suoi dettagli. Colpo importante a centrocampo, quindi, per i sardi, che sperano di ricomporre una grande coppia in mediana, già vista a Roma, ovvero Strootman e Nainggolan. Anzi, proprio il belga sarebbe stato a convincerlo a sposare il progetto Cagliari. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021)indi Kevin. L’olandese ha svolto le visite mediche a Roma questa mattina, poi in serata è volato aper firmare il contratto che è stato definito in tutti i suoi dettagli. Colpo importante a centrocampo, quindi, per i sardi, che sperano di ricomporre una grande coppia in mediana, già vista a Roma, ovveroe Nainggolan. Anzi, proprio il belga sarebbe stato a convincerlo a sposare il progetto. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

carlito73 : RT @PassioneCalc10: L'avventura di #Arrivabene alla @juventusfc inizia con una frase emblematica che potrebbe benissimo entrare a far parte… - sololagiuli : RT @PassioneCalc10: L'avventura di #Arrivabene alla @juventusfc inizia con una frase emblematica che potrebbe benissimo entrare a far parte… - PassioneCalc10 : L'avventura di #Arrivabene alla @juventusfc inizia con una frase emblematica che potrebbe benissimo entrare a far p… - Daniele20052013 : Nagelsmann Bayern Monaco, ufficiale: inizia l’avventura - zazoomblog : Nagelsmann Bayern Monaco ufficiale: inizia l’avventura - #Nagelsmann #Bayern #Monaco -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia l’avventura Nagelsmann Bayern Monaco, ufficiale: inizia l'avventura Calcio News 24