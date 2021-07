Famiglia | Rosato Iv | ' centrale sostegno a genitorialità | è priorità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Sono diventato papà la prima volta a 24 anni, quando è nato mio figlio. Qualcuno dirà 'erano altri tempi'. E in parte è vero, nel 1993 venivamo da vent'anni di costante aumento delle retribuzioni, c'era meno precarietà e si stava avviando in tutta Europa una stagione di pace e crescita economica. Sono stato anche fortunato perché io e mia moglie avevamo già la stabilità di un lavoro fisso. Non è così per tante coppie di oggi, che a quella stessa età o anche più tardi non possono contare sulle medesime certezze che ho avuto io. Per molte di loro, mettere al mondo un figlio è diventato un rischio. Il pericolo di non riuscire a far quadrare i conti del bilancio ...