Europei, pieno di ascolti per Rai e Sky. Bene gli azzurri in 4K HDR (Di giovedì 1 luglio 2021) Gli azzurri di Roberto Mancini si preparano ad affrontare venerdì 2 luglio il Belgio ai quarti di finale degli Europei, forti anche di un ascolto medio complessivo raccolto finora in tv, tra Rai e Sky, di 14,4 milioni di spettatori. Se il match vale l'accesso alle semifinali, per l'Italia c'è una sfida in più: superare quei 18 milioni 981 mila spettatori, pari al 64,5% di share, che agli scorsi Europei, il 13 giugno 2016, seguirono l'incontro con il Belgio. Un valore che fu... Leggi su digital-news (Di giovedì 1 luglio 2021) Glidi Roberto Mancini si preparano ad affrontare venerdì 2 luglio il Belgio ai quarti di finale degli, forti anche di un ascolto medio complessivo raccolto finora in tv, tra Rai e Sky, di 14,4 milioni di spettatori. Se il match vale l'accesso alle semifinali, per l'Italia c'è una sfida in più: superare quei 18 milioni 981 mila spettatori, pari al 64,5% di share, che agli scorsi, il 13 giugno 2016, seguirono l'incontro con il Belgio. Un valore che fu...

Advertising

zazoomblog : Basso (WindTre): “Per pieno sviluppo 5G adeguare i limiti a quelli europei” - #Basso #(WindTre): #pieno #sviluppo - OA_Sport : Continua la marcia di Italia e Olanda, che non si fermano in questi Europei - lorenzino902 : Europei: pieno di ascolti per Rai e Sky, ma la platea cala - DarthPump : Europei: pieno di ascolti per Rai e Sky, ma la platea cala - PadelReview : Europei di Marbella: l'Italia maschile e femminile volano ai quarti a punteggio pieno -