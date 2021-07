Euro 2020, Uefa irremovibile: 'La sede della finale non cambia' (Di giovedì 1 luglio 2021) La Uefa non cambia idea. Le semifinali e la finale di Euro 2020 verranno disputate a Londra . Nonostante Draghi, Angela Merkel e Schinas , vicepresidente dell'Unione Europea, avessero avanzato dubbi ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Lanonidea. Le semifinali e ladiverranno disputate a Londra . Nonostante Draghi, Angela Merkel e Schinas , vicepresidente dell'Unionepea, avessero avanzato dubbi ...

Advertising

Eurosport_IT : Ed eccoli i quarti di finale di Euro 2020: chi conquisterà le semifinali? ???????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?????????????? ???? ??… - DiMarzio : #Euro2020 | #UKR, le parole di #Shevchenko dopo la vittoria contro la #SWE - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - VlnMartin : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 - LoyGuglielmo : RT @INPS_it: #InpsComunica #ComunicatoStampa Approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza #CivInps in via definitiva il #bilancio consu… -