Zecchino d’oro, in gara una bergamasca: canterà una canzone scritta da Claudio Baglioni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci sarà anche una piccola bergamasca, a dicembre, in corsa alla 64^ edizione della Zecchino d’oro. Si chiama Veronica, ha 9 anni ed è di Gorle: canterà “Ci sarà un po’ di voi”, canzone scritta per l’occasione da Claudio Baglioni con il testo curato da Maria Francesca Poli. L’edizione 2021 del festival della musica riservato ai piccoli artisti andrà in onda su Rai1 a dicembre. La direzione artistica è stata affidata a Carlo Conti. Tra gli autori delle canzoni tanti pezzi da novanta della musica italiana: oltre a Baglioni, anche Marco ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci sarà anche una piccola, a dicembre, in corsa alla 64^ edizione della. Si chiama Veronica, ha 9 anni ed è di Gorle:“Ci sarà un po’ di voi”,per l’occasione dacon il testo curato da Maria Francesca Poli. L’edizione 2021 del festival della musica riservato ai piccoli artisti andrà in onda su Rai1 a dicembre. La direzione artistica è stata affidata a Carlo Conti. Tra gli autori delle canzoni tanti pezzi da novanta della musica italiana: oltre a, anche Marco ...

Advertising

hanaemi_ : @8t33zlovinghour canzoncine dello zecchino d'oro? - RoyLepore : #Musica: Baglioni e Masini tra autori del 64/o Zecchino d'Oro 14 brani in gara a dicembre, direzione artistica di Carlo Conti - CBAGLIONINEWS : Baglioni autore della musica di una delle canzoni in gara al 64° Zecchino d’Oro dicembre 2021… - EuropeDirectAlg : Zecchino d'Oro Official #Unidos #InsiemePer #Together #PEPortugal #zecchino63 #OFuturoésTu - Ansa_ER : Musica: Baglioni e Masini tra autori del 64/o Zecchino d'Oro. 14 brani in gara a dicembre, direzione artistica di C… -