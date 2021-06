Wimbledon, risultati maschili 30 giugno: Fognini e Murray al terzo turno. Avanti Djokovic e Schwartzman (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi, mercoledì 30 giugno, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il primo ed iniziare il secondo turno del tabellone principale del singolare maschile, per un totale di 41 incontri, dei quali 40 portati a termine (ne erano previsti 43, ma 2 sono stati rinviati a domani). Tra i 27 incontri del primo turno ci sono le vittorie di tre italiani, ovvero Matteo Berrettini, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego, che torneranno in campo già domani per i loro match di secondo turno in un programma fitto di sfide per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi, mercoledì 30, il torneo didi tennis 2021,Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il primo ed iniziare il secondodel tabellone principale del singolare maschile, per un totale di 41 incontri, dei quali 40 portati a termine (ne erano previsti 43, ma 2 sono stati rinviati a domani). Tra i 27 incontri del primoci sono le vittorie di tre italiani, ovvero Matteo Berrettini, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego, che torneranno in campo già domani per i loro match di secondoin un programma fitto di sfide per ...

