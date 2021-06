Un film di Manifest o un libro per chiudere la serie: “Il finale non sarà mai svelato in un tweet” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Potrebbe essere un film di Manifest la soluzione per portare a termine il racconto della serie, cancellata dopo tre stagioni da NBC tra lo sconcerto del suo showrunner e del cast. Al momento non ci sono altre piattaforme che si sono fatte avanti per salvare il dramma di Jeff Rake, nonostante le proteste e gli appelli per avere almeno una stagione in più che possa chiudere il suo finale aperto. Ma una cosa è certa: il suo creatore vuole trovare un modo per dare al pubblico la conclusione che la storia merita, che sia con una stagione in più su un’altra emittente, un film per la tv o ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Potrebbe essere undila soluzione per portare a termine il racconto della, cancellata dopo tre stagioni da NBC tra lo sconcerto del suo showrunner e del cast. Al momento non ci sono altre piattaforme che si sono fatte avanti per salvare il dramma di Jeff Rake, nonostante le proteste e gli appelli per avere almeno una stagione in più che possail suoaperto. Ma una cosa è certa: il suo creatore vuole trovare un modo per dare al pubblico la conclusione che la storia merita, che sia con una stagione in più su un’altra emittente, unper la tv o ...

