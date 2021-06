Temptation Island 2021: tentatori e tentatrici del reality (Di mercoledì 30 giugno 2021) Quali sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2021, il reality show di Canale 5 in onda dal 30 giugno? Nel cast presenti 12 donne e 13 uomini, 25 single in totale, incaricati di “mettere alla prova” gli innamorati: vivranno con loro cercando di trasmettere serenità e allegria, ma al tempo stesso li accompagneranno nelle riflessioni che scaturiranno nei giorni di lontananza. Ma vediamo insieme chi sono i tentatori di Tempation Island 2021: ANGELO: 26 anni da Salerno, calciatore. Ama i bambini e un giorno vorrebbe aprire una ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Quali sono ie ledi, ilshow di Canale 5 in onda dal 30 giugno? Nel cast presenti 12 donne e 13 uomini, 25 single in totale, incaricati di “mettere alla prova” gli innamorati: vivranno con loro cercando di trasmettere serenità e allegria, ma al tempo stesso li accompagneranno nelle riflessioni che scaturiranno nei giorni di lontananza. Ma vediamo insieme chi sono idi Tempation: ANGELO: 26 anni da Salerno, calciatore. Ama i bambini e un giorno vorrebbe aprire una ...

