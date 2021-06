Striscione choc in Irpinia | “Ci si inginocchia solo davanti a Dio e alla patria”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontemiletto (Av) – “Ci sia Dio e“. E’ il testo delloapparso quest’oggi nel comune di Montemiletto. Prontamente il sindaco del comune irpino, Massimiliano Minichiello ha subito contattato il responsabile della Polizia Locale, Raffa Benito, per ottenere la pronta rimozione. Il messaggio riguarda il al Black Lives Matter. Movimento nato nel 2012 poirgatosi dopo l’omicidio di George Floyd negli USA. Sul caso è intervenuto Tony Della Pia, segretario di Rifondazione Comunista in ...

