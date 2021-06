Settanta ingegneri eliminano una discarica abusiva nel Parco dell' Etna

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Per lavoro si occupano di innovazione tecnologica al servizio di tante aziende internazionali, ma per un intero giorno, 70, programmatori, informatici, figure di spiccoa new economy italiana, si sono messi al servizioa comunità in contemporanea da Sud a Nord Italia. Tutto questo grazie al business partner Skylabs Srl che, ha organizzato due eventi solidali. In Sicilia, un'opera di raccolta rifiuti per eliminare laa cielo aperto lungo la Strada provincialeSettentrionale, comunemente nota come "Quota Mille", nel territorio del...