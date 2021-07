Programmi TV di stasera, mercoledì 30 giugno 2021. «La Forma Dell’Acqua» di Guillermo Del Toro contro la prima di «Temptation Island» (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Forma Dell'Acqua Rai1, ore 21.25: La Forma Dell’Acqua Film di Guillermo del Toro del 2074, con Sally Hawkins, Michael Shannon, Doug Jones, Octavia Spencer e Richard Jenkins. Prodotto in USA. Durata: 140 minuti Trama: Baltimora, 1962. Nell’America segnata dalla guerra fredda, Elisa, una donna affetta da mutismo, è impiegata come donna delle pulizie in un laboratorio scientifico di massima sicurezza. Insieme alla collega Zelda scopre un misterioso esperimento condotto su una strana creatura anfibia, e questo avvenimento cambierà radicalmente la sua vita, coinvolgendola in un gioco pericoloso e molto ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021) LaDell'Acqua Rai1, ore 21.25: LaFilm dideldel 2074, con Sally Hawkins, Michael Shannon, Doug Jones, Octavia Spencer e Richard Jenkins. Prodotto in USA. Durata: 140 minuti Trama: Baltimora, 1962. Nell’America segnata dalla guerra fredda, Elisa, una donna affetta da mutismo, è impiegata come donna delle pulizie in un laboratorio scientifico di massima sicurezza. Insieme alla collega Zelda scopre un misterioso esperimento condotto su una strana creatura anfibia, e questo avvenimento cambierà radicalmente la sua vita, coinvolgendola in un gioco pericoloso e molto ...

