Napoli, Ponticelli: in casa 82 grammi di hashish. Arrestato 39enne (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ponticelli: Nell’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto e sequestrato 82 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento. I Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. I militari – durante un servizio anti droga – Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 giugno 2021): Nell’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto e sequestrato 82di, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento. I Carabinieri della CompagniaPoggioreale hannoper detenzione di droga a fini di spaccio undigià noto alle forze dell’ordine. I militari – durante un servizio anti droga –

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, in casa a Ponticelli 82 grammi di hashish: arrestato pusher 39enne - puntomagazine : Nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 82 grammi di hashish, un bilancino di precision… - ottopagine : Ponticelli: in casa 82 grammi di hashish. Carabinieri arrestano pusher 39enne #Napoli - mattinodinapoli : Napoli, in casa a Ponticelli 82 grammi di hashish: arrestato pusher 39enne - antonellaa262 : A Ponticelli la sfilata della collezione di gonne realizzate in materiali di recupero dalle donne di periferia.… -