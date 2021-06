Mertens: «Il mio Europeo avrebbe potuto essere migliore. Ho sofferto per diversi infortuni, ora sto bene» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dries Mertens ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Venerdì la sua Nazionale si confronterà con l’Italia nel quarto di finale di Euro 2020. “Per me sarà una partita speciale, gioco in Serie A da tanti anni e conosco tutti i ragazzi in maglia azzurra. Questa generazione di calciatori italiani sa giocare a calcio, lo ha dimostrato anche in questo Europeo. L’Italia ha preso fiducia in se stessa perché ha vinto tante partite di fila e perché subisce pochi gol. Una squadra che miscela bene gioventù ed esperienza. Tanti non pensavano che l’Italia avrebbe giocato così all’attacco, ma è successo. È bello ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Driesha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Venerdì la sua Nazionale si confronterà con l’Italia nel quarto di finale di Euro 2020. “Per me sarà una partita speciale, gioco in Serie A da tanti anni e conosco tutti i ragazzi in maglia azzurra. Questa generazione di calciatori italiani sa giocare a calcio, lo ha dimostrato anche in questo. L’Italia ha preso fiducia in se stessa perché ha vinto tante partite di fila e perché subisce pochi gol. Una squadra che miscelagioventù ed esperienza. Tanti non pensavano che l’Italiagiocato così all’attacco, ma è successo. È bello ...

