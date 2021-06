Inghilterra-Ucraina a Roma | Bassetti | “Protocollo chiaro | zero preoccupazioni”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sull’arrivo dei tifosi inglesi aper gli Europei, “oggi abbiamo unmoltoper chi viene e va dall’. Non vedo perché dovremmo preoccuparci. O decidiamo che gli inglesi non debbano più venire in Italia con quello che ne consegue dal punto di vista economico, oppure una partita di calcio è una partita di calcio. L’Europeo itinerante è stato un bel segnale di ritorno ad una normalità, seppur controllata. E’ una delle poche cose giuste fatte dalle istituzioni europee in questi mesi”. Lo assicura Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ...