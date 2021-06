In corso Cdm su dl lavoro e fisco | dallo sblocco dei licenziamenti tranne che per il tessile alla sospensione del Cashback

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dalle norme per ladel programmaa quelle per il rifinanziamento della nuova Sabatini fino a quelle su Alitalia. Queste alcune delle misure contenute nei sette articoli che compongono la bozza del decreto«recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del, dei consumatori e di sostegno alle imprese»