Everton, Benitez: “Vorrei vincere ancora, sono venuto qui per questo” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Rafa Benitez ha parlato per la prima volta come allenatore dell’Everton. Sui canali ufficiali del club, il tecnico spagnolo ha spiegato la scelta di accettare i Toffees: “Per me si tratta di portare la mentalità vincente, di essere competitivo, quindi tutto deve essere a posto dentro e fuori dal campo. Le persone di questo club hanno grande passione e a me piace molto questo aspetto. Conosco la città, so cosa significa avere la possibilità di vincere, soprattutto per i tifosi. Qui vedo grande ambizione, dal direttivo al proprietario tutti vogliono migliorare e sperano di giocare nel nuovo stadio con una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Rafaha parlato per la prima volta come allenatore dell’. Sui canali ufficiali del club, il tecnico spagnolo ha spiegato la scelta di accettare i Toffees: “Per me si tratta di portare la mentalità vincente, di essere competitivo, quindi tutto deve essere a posto dentro e fuori dal campo. Le persone diclub hanno grande passione e a me piace moltoaspetto. Conosco la città, so cosa significa avere la possibilità di, soprattutto per i tifosi. Qui vedo grande ambizione, dal direttivo al proprietario tutti vogliono migliorare e sperano di giocare nel nuovo stadio con una ...

