Europei | Morata | su gol ispirato da rete di Chiesa

(Di mercoledì 30 giugno 2021) "Avevo visto il gol di. Quando è arrivato il pallone in area per me è stato un momento di tranquillità, quella che non avevo avuto fino ad ora. Sapevo che avrei avuto due secondi per ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Morata

Così Alvaro, attaccante della Spagna e della Juventus, ha raccontato al programma tv Deportes Quatro il gol decisivo nel supplementare contro la Croazia, match valido per gli ottavi di finale ...Attualmente impiegato come secondo portiere agli2020, Sirigu potrebbe essere il nome ... In casa bianconera il rinnovo del prestito diha comunque rappresentato un segnale di continuità ..."Avevo visto il gol di Chiesa. Quando è arrivato il pallone in area per me è stato un momento di tranquillità, quella che non avevo avuto fino ad ora. Sapevo che avrei avuto due secondi per controllar ...Morata: «So perché mi fischiano, ma parlo dopo l’Europeo». Le dichiarazioni dell’attaccante della Juve e della Nazionale Alvaro Morata ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Deportes Cuatro. Le s ...