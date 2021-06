Emergenza caldo, il piano del Comune per aiutare gli anziani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche quest’anno è già in moto la macchina dei servizi organizzati nei mesi estivi per aiutare le persone anziane fragili che, per le condizioni climatiche e non di rado anche a causa di problemi di salute e di solitudine, proprio in questo periodo dell’anno soffrono i maggiori disagi.Dal 1 luglio scatta infatti il “piano operativo per l’Emergenza caldo 2021” realizzato dalla Città di Torino che, integrando le attività sanitarie dell’Asl Città di Torino e dei medici di famiglia, aiuta gli anziani a fronteggiare le difficoltà provocate da afa ed alte temperature da luglio a settembre, quando arriva in città ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Anche quest’anno è già in moto la macchina dei servizi organizzati nei mesi estivi perle persone anziane fragili che, per le condizioni climatiche e non di rado anche a causa di problemi di salute e di solitudine, proprio in questo periodo dell’anno soffrono i maggiori disagi.Dal 1 luglio scatta infatti il “operativo per l’2021” realizzato dalla Città di Torino che, integrando le attività sanitarie dell’Asl Città di Torino e dei medici di famiglia, aiuta glia fronteggiare le difficoltà provocate da afa ed alte temperature da luglio a settembre, quando arriva in città ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza caldo EMERGENZA SANGUE Come previsto il forte caldo ha fatto calare in modo vertiginoso le donazioni di sangue e ora siamo di fronte ad una importantissima emergenza che ha fatto bloccare le sale operatorie e non permette di garantire le ...

Zecchino d'oro, c'è anche una canzone di Claudio Baglioni ... aumentate ancora di più a causa dell'emergenza sanitaria. L'aiuto offerto da 'Operazione Pane' parte da un pasto caldo ma è molto di più: è un cammino che, passando dall'ascolto e dal dialogo, porta ...

Emergenza caldo, partito il piano a tutela dei soggetti più fragili BisceglieViva 64° Zecchino d’Oro: scelte le canzoni e i finalisti dell’edizione 2021 Sono stati resi noti i piccoli cantanti (e i loro brani) che parteciperanno al al 64° Zecchino d'Oro che andrà in onda a dicembre su Rai1.

Bari, hub vaccinali aperti dalle 7 del mattino e dopo le 17 per fronteggiare il caldo Bari - Hub vaccinali aperti dalle 7 del mattino fino a mezzogiorno al massimo e, nel pomeriggio, non prima delle 17, per evitare gli orari più caldi in questi giorni afosi: in provincia di Bari l’Asl ...

