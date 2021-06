Ape24 – Quaranta gradi a Londra

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPrima che Djokovic si sbarazzasse del povero Draper, sul Central Court di Wimbledon è successa una cosa bella. Lo speaker ha rotto il silenzio, le telecamere hanno indugiato su uno volti del Royal Box. Non quello di Queen Elizabeth né di suo figlio Carlo, per carità, ma di una donna solitamente distante dalla ribalta, da quei riflettori che gonfiano di significato pure le banalità. Sarah Gilbert, questo il suo nome, si guarda intorno con lo sguardo attonito (video in basso). Vede gran parte dei settemila spettatori alzarsi in piedi a osannarla, ringraziarla di qualcosa. Un’emozione, un sollievo, una gioia. Quell’onda di entusiasmo e gratificazione che nel Tempio ...